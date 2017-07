Valet der HAK Feldkirch

Feldkirch. (sie) Bei einem stimmungsvollen Valet im Großen Saal des Musikkonservatoriums wurde den 83 Maturantinnen und Maturanten im Beisein ihrer Familien, Freunde und zahlreichen Lehrpersonen das Abschlusszeugnis überreicht.

Nach dem Sektempfang und einem musikalischen Auftakt fand Direktor Michael Weber viele anerkennende Worte und wünschte den strahlenden AbsolventInnen Glück und Erfolg für die Zukunft. Insgesamt gab es in den 4 Klassen drei Auszeichnungen, sowie sechs gute Erfolge.

Unter dem Motto: „Absolventen an Absolventen“ hatte es sich die HAK Feldkirch heuer zum 2. Mal zum Ziel gesetzt, im Rahmen des Valet‘s ehemaligen Schülern das Wort zu geben. Für Direktor Michael Weber war es daher eine besondere Freude die VN Redakteurin Birgit Entner, die er selbst 2005 in mehreren Fächern zur Matura begleiten durfte, als Gastrednerin begrüßen zu dürfen. „Ich habe einfach etwas ganz anderes gewagt, als von einer Handelsakademikerin zu erwarten gewesen wäre“, so die bekannte Journalistin in ihrer Ansprache, einem hervorragenden Mix zwischen persönlichen und allgemeinem, zwischen Rückblick und Vorschau, sowie zwischen Dank und Anerkennung. „Das war für mich recht einfach, denn ich habe immer gewusst, wenn es schief geht, habe ich immer noch die Matura der Handelsakademie Feldkirch in der Tasche.“