Valentins-Geschenke fürs Herzblatt

Soll es eher etwas Praktisches sein, was fürs Herz oder etwas fürs Auge? Oft braucht es auch nur eine Kleinigkeit, um jemanden glücklich zu machen.

# Weus’d a Herz hast wia a Bergwerk

Ein kleiner Herzanhänger aus Sterling-Silber sagt wirklich mehr als tausend Worte. Hier ist Herz definitiv Trumpf!

# Diamonds are a girl’s best friend

Ein bisschen Bling Bling braucht es schon, um Eindruck zu schinden. Mit diesem Ring gelingt das garantiert.

# Kann denn Liebe Sünde sein?

Sündhaft schön sind auf jeden Fall die Dessous, die in unschuldigem Weiß, aber auch in feurigem Rot angeboten werden.

# Love is in the Air

Für das Kind im Manne (oder auch in der Frau) ist so ein Modellflugzeug genau das Richtige. Die Yak mit allen Einbauten wurde noch nie geflogen – also auf zum Jungfernflug.

# Wochenend & Sonnenschein

… und dann mit dir im Wald allein. Zusammen mit einem Gutschein für den ersten Picknick-Ausflug, kann man sich jetzt schon auf den Sommer freuen. Denn der wird bestimmt großartig.

