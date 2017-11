VALBLU-Schwimmer überzeugten in Singen

Singen (dk). Mit 20 persönlichen Bestzeiten in 29 absolvierten Einzelstarts zeigten kürzlich die Nachwuchsschwimmer des SC VALBLU Bludenz beim 21. Int. AquaSphere-Hohentwiel-Festival in Singen (GER) beeindruckende Leistungssteigerungen.

Paul Vonier errreichte über die 50m Brust in 00:42,72 Gold, über 100 m Freistil in 1:14,18, 100 m Brust in 01:35,55 und 100 m Lagen Silber. Zudem errang er über die 50 m Schmetterling in 00:40,32, sowie die 50 m Freistil in 34,65 Bronze.

Maximilian Seidel erschwamm sich über die 50 m Freistil in 00:36,25 Gold, über 100 m Freistil in 1:17,16, sowie in 50 m Schmetterling in 00:41,92 Silber und über 100 m Brust in 1:42,15 Bronze.

Abgerundet wurden die Leistungen durch zehn Top Ten Plazierungen der Schwimmer Maximilian King, Simon Müller, Matthias Reiner und Niklas Tschamon.