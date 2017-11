VALBLU-Schwimmer beim Cambomare Sprintpokal

Kempten (dk). Bei der heurigen Auflage des Cambomare Sprintpokals in Kempten, zu dem 28 Vereine mit einer Rekordteilnehmerzahl von 478 SchwimmerInnen antraten, konnten die 12 Bludenzer SchwimmerInnen trotz starker Konkurrenz 13 Medaillen, 3 davon in Gold, 5 in Silber und 5 in Bronze, gewinnen.

Erfolgreichster Athlet war Maximilian Seidel. Er gewann bei jedem seiner Starts eine Medaille, davon waren 3 Gold- (100 m Lagen, 100 m Schmetterling, 50 m Schmetterling) , 2 Silber- (50 m und 100 m Freistil) und 2 Bronzemedaillen (50 m Brust und 50 m Rücken).

Paul Vonier gewann in seiner Altersklasse 2 Silbermedaillen (100 m Lagen und 100 m Schmetterling) und eine Bronzemedaille (100 m Freistil).

Nicolas Pock schwamm zweimal auf einen Podestplatz und gewann eine Silber- (100 m Schmetterling) und eine Bronzemedaille (100 m Lagen).

Eine weitere Bronzemedaille gewann Maximilian King über 100 m Rücken.