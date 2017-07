VAL BLU-Schwimmer räumten bei Landesmeisterschaft ab

Der Schwimmclub VAL BLU Bludenz nahm mit 22 SchwimmerInnen an diesem Wettkampf teil und zeigte trotz Abwesenheit einiger Leistungsschwimmer mit tollen Leistungen auf. Dabei wurden ein Landesrekord sowie ein Juniorenrekord aufgestellt. Sechs Landesmeistertitel sowie sechs Gold-, drei Silber- und acht Bronzemedaillen gingen bei teils widrigen Wetterbedingungen in die Alpenstadt.

Jan Niedermayer einmal mehr Spitze

Erfolgreichster Athlet dieser Meisterschaften war Jan Niedermayer. Der 18-Jährige verbuchte gleich sechs Landesmeistertitel auf seinem Konto. In allen sechs angetretenen Bewerben (50m, 100m, 200m Brust, 100m und 200m Freistil, 200m Lagen) stand Jan ganz oben auf dem Siegestreppchen. Zudem stellte er über 200m Lagen (2:16,86 min.) einen neuen Vorarlberger Junioren- und zugleich Landesrekord auf. Mit diesen hervorragenden Leistungen sicherte er sich den 1. Platz sowohl in der Pokalwertung der Juniorenklasse als auch in der allgemeinen Klasse. In Konstanz stellte der Bludenzer zudem über 50m Brust einen neuen IABS-Rekord auf und wurde zusätzlich aufgrund der punktebesten Tagesleistung (100m Brust in 1:06,85 min.) zum Bodenseemeister 2017 gekürt.

Tolle Teamleistung

Moritz Messner (Jg.02) sicherte sich in der Pokalwertung der Jugendklasse ebenfalls den 1. Platz. In der allgemeinen Klasse wurde Moritz zudem Vizelandesmeister über 400m Lagen. Über die 200m Brust schlug er als Dritter an.

Katharina Cepicka (Jg. 01) sowie ihr Bruder Johannes Cepicka (Jg. 98) freuten sich jeweils über einen Vizelandesmeistertitel über 200m Schmetterling. Katharina schwamm obendrein zu Bronze über 100m Delphin und schaffte in der Pokalwertung der Junioren den 3. Platz.

Mathias Lisch (Jg.98), der aufgrund der Ableistung des Präsenzdienstes etwas Trainingsrückstand hatte und nicht an allen Tagen im Einsatz war, schwamm über 400m Lagen zu Bronze.

Andreas Bittendorfer (Jg. 01) und Felix Lerchner (Jg. 04) konnten sich erstmalig über eine Medaille in der allg. Klasse freuen. Andreas wurde Dritter über 50m Brust, Felix ebenfalls Dritter über 200m Rücken.

Für eine weitere Medaille sorgte Vonier Paul (Jg.06 – Bronze-800m Freistil) in der Wertung Schüler II.

Auch unsere jüngeren Schwimmer sorgten bei den Einlagenwettkämpfen für Medaillen und standen insgesamt zehn Mal auf dem Siegespodest. Folgende Einlagen-SchwimmerInnen gelangten in die Medaillenränge: Simon Müller (1/3/0), Annika Wurzer (1/0/0), Paul Zudrell (1/0/0), Linda Zudrell (1/0/1) und Leon Mair (0/0/2). Unsere Jüngsten trugen mit viel Ehrgeiz zu diesem tollen Ergebnis bei und zeigten, dass für Nachwuchs gesorgt ist.

In der nächsten Woche stehen für sechs Leistungsschwimmer die Österr. Staatsmeisterschaften auf dem Programm, wo um weitere Medaillen gekämpft wird. Dann geht es in die wohlverdiente Sommerpause.

