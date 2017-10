VAL BLU-Schwimmer beim Ravensburger Sprintpokal

Bei dieser 2-tägigen Veranstaltung, an der insgesamt 16 Vereine mit 200 SchwimmerInnen aus Österreich, der Schweiz und Deutschland teilnahmen, räumte das Bludenzer Schwimm-Team insgesamt 23 Medaillen ab, 6 davon glänzten in Gold, 3 in Silber und 14 in Bronze.

Erfolgreichster Athlet war Moritz Messner. Er konnte 4x Goldmedaillen und 1x Silbermedaille in Empfang nehmen und dominierte somit seine Klasse. Zudem schaffte Moritz über 50 m Brust den Einzug in den Finallauf der offenen Klasse, wo er sich allerdings mit dem fünften Platz zufriedengeben musste. Trotzdem ein super Erfog, da die 4 anderen Finalteilnehmer mindestens 9 Jahre älter waren.

Maximilian Seidel war nicht weniger erfolgreich. Er stand sechs Mal auf dem Siegespodest. Mit 2x Gold, 2x Silber und 2x Bronze ist auch er eine weitere gute Hoffnung für die Siegesserien der Zukunft des SC VALBLU Bludenz.

Paul Vonier überzeugte ebenfalls mit seinen Leistungen. Er schwamm vier Mal auf Podest, genauso wie Katharina Cepicka. Beide mit 4x Bronze. Die weiteren Medailliengewinner waren Benjamin Reiner (3x Bronze) und Felix Lerchner (1x Bronze).

Auch die übrigen TeilnehmerInnen Andreas und Stephan Bittendorfer, Roman Redl, Chiara Burtscher, Paul Vonier, Maximilian King, Matthias Reiner, Niklas Tschamon und Simon Müller erreichten mehrere Top Ten Plätze und verbesserten ihre persönlichen Bestzeiten zum Teil beträchtlich.

Auch bei den Staffelbewerb über die 4 x 50 m Lagen und Freistil holten die Bludenzer Nachwuchsjungs mit Maximilian King, Paul Vonier, Maximilian Seidel und Matthias Reiner den guten fünften Platz.