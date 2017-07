Val Blu: Freibaderöffnung in Bludenz erst im Mai 2018 möglich

Zwar zieren bereits zwei neue Becken und neue Rutschen das Val Blu-Areal in Bludenz, eine Eröffnung des Freibads im Sommer 2017 ist aber leider nicht möglich. Der reguläre Badebetrieb soll im Mai 2018 starten.”Das Projekt ist während des Baus stetig gewachsen. Beispielsweise haben wir eine Fernwärmeleitung an die Firma Getzner erhalten, welche noch verlegt werden musste”, erklärt Geschäftsführer Jakob Glawitsch die Verzögerungen am Bau.

Auch eine neue Saunalandschaft

Zudem soll mit dem neuen Freibad auch eine erweiterte Saunalandschaft eröffnet werden. “Unserer Meinung nach ist es sinnvoller, ein komplettes Bad mitsamt dem geplanten Saunabereich dieses Jahr fertig zu bauen und dann 2018 das gesamte Projekt zu eröffnen.” Mehrkosten durch die Verzögerung würde es laut Glawitsch beim Bau des Freibades keine geben.

Probebetrieb und Eröffnungsfest

Die beiden neuen Becken sollen noch diesen Sommer befüllt werden und in den Probebetrieb starten. “Auch die Begrünung der Rasenfläche ist noch für 2017 geplant”, sagt Glawitsch. Nach der Überwinterung soll dann im Mai 2018, nach rund 1,5 Jahren Bauzeit, das neue Freibad in der Alpenstadt eröffnet werden. “Dafür haben wir auch ein Eröffnungsfest geplant”, erzählt der Geschäftsführer.