UVC Graz und VCA Amstetten gewannen Volleyball-Cup

Österreichische Cup-Sieger stehen fest - © APA (Archiv/AFP)

Im österreichischen Volleyball-Cup der Damen hat erstmals UVC Graz triumphiert. Nach dem 3:0-Erfolg über Titelverteidiger SG NÖ Sokol/Post am Vortag waren die Steirerinnen auch im Finale am Sonntag gegen Trofaiach/Eisenerz in Amstetten eine Klasse für sich und siegten in 71 Minuten 3:0 (21,12,21). Bei den Herren gelang Gastgeber VCA Amstetten die Titelverteidigung