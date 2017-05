Bei freiem Eintritt sind alle herzlich willkommen zu Konzerten, Vorträgen, rundem Tisch und Spaziergang. Im Rahmen von „Kunscht im Kear“ stellen vier KünstlerInnen ihre Werke aus.

Im Leerstand steckt Potential

In Vorarlberg stehen viele Häuser leer oder sind zu wenig genutzt. Angesichts steigender Mietpreise und knapper werdendem Bauland steckt viel ungenutztes Potential im Leerstand. Doch welche Lösungen und Strategien sind notwendig, um die begrenzte und kostbare Ressource „Raum“ zu aktivieren? Expertinnen und Experten verschiedener Fachrichtungen haben dazu unterschiedliche und möglicherweise konträre Zugänge, die beim Festival gemeinsam diskutiert und gesammelt werden.

Mehr Informationen unter: www.usgnutzt.at

usgnutzt wird von der EU (LEADER) und dem Land Vorarlberg gefördert

Organisationsteam:

Gudrun Sturn und Johannes Herburger

PROGRAMM

täglich Ausstellungen: Karin Arnold, Susanne Baumgartner, Heinrich Mathes, Brigitte Mayer

Freitag 9. Juni

10.00 Leerstands-unit: Spaziergang mit einer Schulklasse

19.00 Impulsvorträge aus der Praxis

Peter Görgl „In ist, wer drin ist.“ Niederösterreich

Julia Kick: Geisterhäuser Lustenau

Martin Mackowitz und Franziska Möhrle: mama „Räume am Rand“

Ingo Türtscher: POTENTIALe Feldkirch

Lukas Böckle: Agentur für Leerstand Wien

Samstag 10. Juni

11.00 Vernissage Kunscht im Kear, Konzert Kontakt-Chor

17.00 Runder Tisch – Leerstands-Perspektiven

Raumplanung – Christoph Breuer (Verein Bodenfreiheit)

Soziales – Michael Diettrich (Verein Dowas )

Architektur – Verena Konrad (vai)

Regionalentwicklung – Josef Mathis (vau hoch drei)

Energie – Paul Stampfl (alpS)

Kultur – Brigitta Soraperra (IG-Kultur)

20.00 Konzert: The Holy spirit of Nothing

Sonntag 11. Juni

11.00 Jane‘s Walk, Spaziergang ins Wohngebiet: Baukultur und Leerstand

13.00 Ernte – usgnutzt was bleibt?

Präsentation und Diskussion der gesammelten Ideen und Strategien mit gemeinsamen Picknick (bereichert das Buffet mit mitgebrachten Speisen)