Usain Bolt will vielleicht Fußballer werden

Usain Bolt bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Japan. Der wohl berühmteste Sprinter in der Geschichte der Leichtathletik zeigte seinen Fans, dass er auch nach seinem Rücktritt aus dem aktiven Sport noch gut in Form ist. Seine einmalige Sportkarriere war mit einem Sturz im Staffelfinale bei der Leichtathletik-WM in London dramatisch zu Ende gegangen. Doch das scheint der Jamaikaner gut überstanden zu haben. Bolt hat acht olympische Goldmedaillen geholt, fünf Weltrekorde aufgestellt und unzählige Rennen gewonnen. Er sei sehr stolz auf sich, sagte das Sport-Idol. Und wolle auch in Zukunft noch viel erreichen.

“Wichtige Rolle in der Leichathletik spielen”

“Mein Ziel ist es, viel für wohltätige Organisationen zu arbeiten. Und ich wollte schon immer Fußballer werden. Das ist etwas, mit dem ich mich beschäftigen werde. Und vielleicht werde ich auch ein Leichtathletik-Experte. Ich weiß noch nicht, was ich genau machen werde. Aber ich möchte eine wichtige Rolle in der Leichtathletik spielen. Und dabei helfen, den Sport nach vorne zu bringen.”

Manchester-United-Fan

Medienberichten zufolge sollen schon mehrere Fußballvereine um die Dienste des Ausnahme-Athleten buhlen. Er selbst ist bekennender Fan von Manchester United.

(Reuters)