Usain Bolt tritt bei WM bereits im Staffel-Vorlauf an

Der über die 100 m entthronte Sprintstar Usain Bolt wird am Samstag bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London bereits am Vormittag im Staffel-Vorlauf antreten, um seiner Mannschaft zur Finalqualifikation zu verhelfen. Der Jamaikaner läuft das letzte Rennen seiner Karriere und will diese mit der zwölften WM-Goldmedaille beenden.