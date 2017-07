Usain Bolt lief erstmals in dieser Saison unter 10 Sekunden

Der Weltrekordler setzte sich knapp durch - © APA (AFP)

Usain Bolt ist beim Diamond-League-Meeting in Monaco seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der 30-jährige Jamaikaner siegte am Freitag über 100 m in 9,95 Sekunden und blieb damit erstmals in dieser Saison unter zehn Sekunden. Der achtfache Olympiasieger verwies den US-Amerikaner Isiah Young (9,98) nur knapp auf Platz zwei, Dritter wurde der Südafrikaner Akani Simbine (10,02).