Usain Bolt führte Jamaika ins Staffel-Finale der London-WM

Der Superstar trat diesmal schon im Vorlauf an - © APA (AFP)

Die 4×100-m-Staffel der USA mit u.a. Einzel-Weltmeister Justin Gatlin und Christian Coleman ist am Samstag mit der Jahresweltbestzeit von 37,70 Sekunden in das WM-Finale am Abend eingezogen. Anders als in der Vergangenheit war Usain Bolt bereits im Vorlauf angetreten, er führte das jamaikanische Quartett im Londoner Olympiastadion in 37,95 zum Vorlaufsieg und der gesamt drittbesten Zeit.