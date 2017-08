USA zu Truppenaufstockung in Afghanistan bereit

Die USA und ihre Verbündeten sind nach Worten von US-Verteidigungsminister James Mattis zu einer Truppenaufstockung in Afghanistan bereit. Mehrere Verbündete seien “ebenfalls bereit”, die Zahl ihrer Soldaten zu erhöhen, erklärte Mattis kurz nach einer Ansprache von US-Präsident Donald Trump am Montagabend (Ortszeit). Trump hatte in seiner Ansprache gesagt, er nenne keine konkreten Zahlen.

Er habe zwar anfangs den Instinkt gehabt, die Truppen abzuziehen, sagte der Republikaner bei seiner Ansprache in Fort Myer im Bundesstaat Virginia. Seine Berater hätten ihn aber überzeugt, verstärkt gegen die radikalislamischen Taliban vorzugehen. Damit solle ein Sturz der Regierung in Kabul verhindert werden. Offen zeigte er sich auch für eine mögliche politische Einigung mit den Taliban. "Irgendwann, nach einem erfolgreichen Militäreinsatz, wird vielleicht ein politisches Klima möglich sein, das auch Elemente der Taliban in Afghanistan einschließt", so Trump. Niemand könne jedoch sagen, "wann oder ob das geschehen wird". Wie viele Soldaten zusätzlich an den Hindukusch entsandt werden, sagte Trump nicht. Im Gespräch ist aber, die jetzige Truppenstärke von 8.400 um 4.000 aufzustocken, wie US-Medien berichteten. Die Option eines Rückzuges schloss Trump aus. Ein übereilter Abzug würde ein "Vakuum" für "Terroristen" hinterlassen. Es gebe keine zeitlichen Vorgaben mehr. Ein möglicher Rückzug hänge vom Erfolg ab. Die US-Truppen erhielten jedoch größere Freiheiten, um Terroristen und international agierende kriminelle Netzwerke ins Visier zu nehmen. "Diese Mörder müssen wissen, dass es für sie kein Versteck gibt", sagte Trump (APA/AFP/Reuters/dpa)