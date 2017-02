USA wollen Russland-Sanktionen aufrechterhalten

Haley bleibt gegenüber Moskau hart - © APA (AFP)

Die neue US-Regierung von Präsident Donald Trump will die wegen der russischen Annexion der Krim-Halbinsel verhängten Sanktionen gegen Moskau aufrechterhalten. Das sagte am Donnerstag die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, in New York. Außerdem deutete die neue US-Regierung erstmals Kritik an Israels Siedlungspolitik im Westjordanland an.