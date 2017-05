USA wollen Laptop-Verbot auf Flügen wohl ausweiten

Laptop im Handgepäck bald verboten? - © APA (dpa/Symbolbild)

Die USA werden das Laptop-Verbot auf Flügen in die Vereinigten Staaten wohl auch auf Europa ausdehnen. Der Sprecher des US-Heimatschutzministeriums, David Lapan, nannte eine Ausweitung des Verbots nicht allein auf Europa, sondern auf weitere Regionen am Dienstag “möglich”. Eine Vertreterin des Ministeriums, Elaine Duke, wird am Mittwoch zu Gesprächen über das Laptop-Verbot in Brüssel erwartet.