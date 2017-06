USA weiten Sanktionen wegen Ukraine-Krise aus

Der US-Senat hatte kürzlich für neue Sanktionen gegen Russland gestimmt, um das Land für eine Einmischung in die Präsidentenwahl in den USA, die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim und die Unterstützung der Regierung in Damaskus im syrischen Bürgerkrieg zu bestrafen. In Europa wurde dies scharf kritisiert, weil die Sanktionen offenkundig dazu dienen sollen, den Verkauf amerikanischen Flüssiggases in Europa zu fördern und russische Erdgaslieferungen vom europäischen Markt zu verdrängen.

Diese Entscheidungen haben die Beziehungen zwischen den USA und Russland ebenso belastet wie der Abschuss eines syrischen Kampfflugzeuges durch eine US-Militärmaschine am Sonntag. Die aufseiten des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad kämpfende russische Luftwaffe erklärte daraufhin alle im syrischen Luftraum operierenden ausländischen Kampfflugzeuge zu potenziellen Angriffszielen.

(APA/ag.)