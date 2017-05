USA weiten Laptop-Verbot auf FlÃ¼gen “wahrscheinlich” aus

Eine Vertreterin des Ministeriums, Elaine Duke, wird am Mittwoch zu Gesprächen über das Laptop-Verbot in Brüssel erwartet.

Tausende Flüge wären betroffen

Schon seit März dürfen Laptops und größere elektronische Geräte auf Flügen von acht muslimischen Ländern in die USA nicht mehr in die Kabine mitgenommen werden. Grund ist die Befürchtung, dass in ihnen Sprengsätze versteckt werden könnten. Bei einem Verbot für die gesamte EU wären laut dem Flughafenbetreiber-Verband ACI Europe mehr als 3.250 Flüge pro Woche in die USA betroffen.

Der Sprecher des Heimatschutzministeriums verteidigte das Verbot: Die Behörden müssten mit den sich ändernden terroristischen Gefahren Schritt halten, sagte er. “Wie viele Versuche haben wir schon gesehen, ein Passagierflugzeug zum Absturz zu bringen – Unterhosenbomben, die Nutzung von Flüssigkeiten, von Druckerpatronen.” Es sei die Pflicht der Behörden herauszufinden, “was die, die uns schaden wollen, als Nächstes tun werden, und sie versuchen aufzuhalten”.

Was bedeutet ein Laptop-Verbot für die Flugzeugkabine?