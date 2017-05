US-Heimatschutz dementiert: Kein Verzicht auf Laptopverbot

Sicherheitsvorkehrungen sollen intensiviert werden - © APA (dpa/Archiv)

Das US-Heimatschutzministerium hat dementiert, dass eine Ausweitung des US-Laptop-Verbots auf Europa-Flüge vom Tisch sei. “Diese Berichte sind absolut falsch”, sagte ein Ministeriumssprecher am Dienstag in Washington der Deutschen Presse-Agentur, die zuvor von einem Verzicht auf das Verbot berichtet hatte. Zugleich kündigte der Sprecher eine ausführliche Erklärung an.