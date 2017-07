USA verlegen Flugabwehrraketen zu Übungszwecken nach Litauen

Das US-Militär hat zu Übungszwecken erstmals Patriot-Flugabwehrraketen in Litauen stationiert. Die Waffensysteme seien für die Flugabwehrübung “Tobruq Legacy 2017” in den baltischen EU- und NATO-Staat verlegt worden. Dies teilte das litauische Verteidigungsministerium am Montag in Vilnius mit. Patriot-Raketen wehren Flugzeug- und Raketenangriffe ab.

Die Stationierung der Flugabwehrraketen zeige die "unerschütterliche Verpflichtung der USA für die Sicherheit Litauens und seine hohe Bereitschaft, strategische Fähigkeiten in die Region zu schicken", hieß es in der Mitteilung. Litauen hatte wiederholt auf Hilfe bei der Luftverteidigung gedrängt. Der Baltenstaat grenzt im Westen an die russische Exklave Kaliningrad und sorgt sich angesichts des Ukraine-Konflikts um die eigene Sicherheit. Im Zuge des verstärkten Schutzes der NATO-Ostflanke führt die Deutsche Bundeswehr in Litauen ein NATO-Bataillon. (APA/dpa)