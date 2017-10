USA verkaufen Thaad-Raketenabwehr an Saudi-Arabien zu

Das grüne Licht für den Verkauf kam einen Tag nach dem Besuch des saudiarabischen Königs Salman in Russland. Dabei ging es unter anderem um den Kauf russischer Flugabwehrsysteme vom Typ S-400.

Das Thaad-Abwehrsystem ist darauf ausgelegt, Kurz- und Mittelstreckenraketen in der letzten Flugphase zu zerstören. Die USA hatten in diesem Jahr begonnen, das Thaad-System wegen Nordkorea in Südkorea aufzubauen, was auf harsche Kritik der chinesischen Regierung stieß. Zuvor hatten die USA das System bereits an Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate verkauft.

