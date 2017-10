Trump will bei Besuch in China Druck machen - © APA (AFP)

Die USA und ihre regionalen Verbündeten Südkorea und Japan haben am Dienstag ein zweitägiges Manöver zur Raketenabwehr begonnen. Die Übung in den Gewässern vor den Küsten Südkoreas und Japans diene der Vorbereitung auf eine atomare oder anderweitige Bedrohung durch Nordkorea, erklärte die Armee in Seoul am Dienstag.