USA und Türkei nehmen Visadienste wieder vollständig auf

Die USA und die Türkei wollen ihre Visadienste wieder vollständig aufnehmen. Die US-Botschaft in Ankara teilte am Donnerstag mit, die Sicherheitsbedingungen hätten sich "ausreichend verbessert", um die Wiederaufnahme der Visadienste in der Türkei zu erlauben. Die türkische Regierung habe sich an die "Zusicherungen" gehalten, die sie den USA gegeben habe, erklärte die Botschaft.

Die türkische Botschaft in Washington teilte wenig später mit, dass “auf der Grundlage des Prinzips der Gegenseitigkeit” die Einschränkungen bei der Visa-Vergabe für US-Bürger aufgehoben würden. Die USA hatten die Visa-Dienste in der Türkei am 8. Oktober ausgesetzt, nachdem ein türkischer Mitarbeiter des Istanbuler US-Konsulats festgenommen worden war. Die Türkei setzte daraufhin ebenfalls die Visa-Vergabe aus.

Anfang November kündigten beide Seiten dann an, die Visadienste teilweise wieder aufzunehmen. Die Mitteilung erfolgte vor einem Besuch des türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim in Washington. Allerdings blieben erhebliche Einschränkungen bei der Visa-Vergabe, so dass der erste freie Termin zur Beantragung eines US-Visums in der Türkei für Jänner 2019 verfügbar war. Dies führte in den sozialen Medien zu Empörung.

Die US-Botschaft erklärte nun, sie habe von Ankara Zusicherungen erhalten, dass keine weiteren Ermittlungen gegen ihre Mitarbeiter liefen und die Botschaft künftig vorab über geplante Festnahmen informiert werde. Zugleich äußerte sich die Botschaft “ernsthaft besorgt” über die Vorwürfe gegen den bereits inhaftierten Mitarbeiter. Ihm werden Spionage und Verwicklung in den Putschversuch von Juli 2016 vorgeworfen.

Die türkische Botschaft in Washington betonte am Donnerstag, dass die türkische Regierung zu den laufenden Verfahren “keine Garantien” gegeben habe.