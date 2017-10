USA und Südkorea begannen mehrtägiges Seemanöver

Auch der Flugzeugträger USS Ronald Reagan nimmt an dem Manöver teil - © APA (AFP)

Inmitten des verschärften Konflikts um Nordkoreas Atomprogramm haben die Streitkräfte der USA und Südkoreas ein großes Seemanöver vor der Küste der koreanischen Halbinsel begonnen. An dem fünftägigen Manöver werden sich etwa 40 Marineschiffe einschließlich des Flugzeugträgers USS Ronald Reagan sowie zweier US-Zerstörer beteiligen, wie das Verteidigungsministerium in Seoul am Montag mitteilte.