USA und Katar unterzeichneten Anti-Terror-Abkommen

Tillerson und Al-Thani bei der Pressekonferenz - © APA (AFP)

In der Krise am Golf haben die USA und Katar ein gemeinsames Anti-Terror-Abkommen unterzeichnet. Beide Länder würden künftig mehr tun, um die Geldquellen von Terrorgruppen aufzuspüren, erklärte US-Außenminister Rex Tillerson am Dienstag nach einem Treffen mit seinem katarischen Kollegen Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani in Doha. Zudem wollten die USA und Katar mehr Informationen austauschen.