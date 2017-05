USA und Jordanien leiten gemeinsames Militärmanöver

Der stellvertretende Befehlshaber der US-Armee in der Region, US-Generalmajor Bill Hackman, bezeichnete das diesjährige Manöver mit dem Namen “Eager Lion” als das “bisher größte und aufwendigste”. Höhepunkt werde der erstmalige Test von zwei B-1B-Langstreckenbombern der US-Luftwaffe sein.

Die Übungen, an denen Soldaten aus der Golfregion, aus Europa, Asien und Afrika teilnehmen, dauern bis zum 18. Mai. Jordanien erhält beträchtliche Finanzspritzen aus den USA. Das Königreich gehört dem US-geführten Militärbündnis zur Bekämpfung der Jihadistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) in Syrien und im Irak an.

US-Militärs bildeten in Jordanien eine kleine Gruppe sicherheitsüberprüfter Rebellen aus Syrien aus, ebenso irakische und palästinensische Sicherheitskräfte.

(APA/ag.)