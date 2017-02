USA und Japan wollen Sicherheitsallianz verstärken

James Mattis traf seine japanische Kollegin Tomomi Inada in Tokio - © APA (AFP)

Die USA und Japan wollen ihre Sicherheitsallianz angesichts der zunehmenden Bedrohung durch Nordkorea und der Spannungen mit China verstärken. Die Allianz beider Länder sei entscheidend, damit die Region auch in den kommenden Jahren sicher bleibe, sagte US-Verteidigungsminister James Mattis am Samstag nach einem Treffen mit seiner japanischen Kollegin Tomomi Inada in Tokio.