USA und die Schweiz feierten Pflichtsiege bei Eishockey-WM

Die USA und die Schweiz haben auf dem Weg ins Viertelfinale der Eishockey-WM jeweils Pflichtsiege gefeiert. Das US-Team gewann am Mittwoch in Köln vor 7.168 Zuschauern mit 3:0 (1:0,2:0,0:0) gegen Aufsteiger Italien das dritte Spiel in Serie. Der bei den New York Islanders in der NHL engagierte Brock Nelson traf doppelt. Zum WM-Auftakt hatten die USA überraschend gegen Deutschland mit 1:2 verloren.