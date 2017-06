USA und China für vollständige Atomwaffenfreiheit in Korea

Notwendig sei, sich an die Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates zu halten. Außerdem solle in dem Konflikt auf Dialog und Verhandlungen gesetzt werden, eine Haltung, die China seit langem propagiert.

USA und China einig

US-Außenminister Rex Tillerson hatte China am Donnerstag bei Gesprächen unter anderem mit seinem Kollegen Yang Jiechi aufgefordert, mehr wirtschaftlichen und politischen Druck auf Nordkorea auszuüben. Der Führung in Peking wurde wiederholt vorgeworfen, als Nordkoreas wichtigster Handelspartner die von den Vereinten Nationen verhängten Sanktionen nicht vollständig umzusetzen.

Nordkorea steht wegen seines Atomprogramms seit langem in der internationalen Kritik. Mehrfach hat die Regierung in Pjöngjang Atomwaffen testen lassen. US-Präsident Donald Trump hatte einen Tag vor dem Besuche der chinesischen Delegation in Washington noch die chinesische Nordkorea-Politik für gescheitert erklärt.

(APA/ag.)