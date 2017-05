USA und China beraten über härtere Nordkorea-Sanktionen

Sicherheitsrat verhängte erstmals 2006 Strafmaßnahmen gegen Nordkorea - © APA (GETTY)

Die USA und China verhandeln Diplomaten zufolge über eine Verschärfung der UN-Sanktionen als Reaktion auf Nordkoreas wiederholte Raketentests. Unklar war am Dienstag, ob sich die Regierung in Peking zu härteren Schritten gegen ihren Verbündeten bereiterklären würde, verlautete am Dienstag aus UN-Diplomatenkreisen.