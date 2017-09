USA suchen im Atom-Streit direkte Gespräche mit Nordkorea

Tillerson ist zu Gesprächen in Peking - © APA (POOL)

Die USA stehen nach den Worten ihres Außenministers Rex Tillerson in Kontakt mit Nordkorea, um die Möglichkeit von Verhandlungen über dessen Atom- und Raketenprogramm auszuloten. Es gebe “Kommunikationskanäle nach Pjöngjang”, sagte Tillerson am Samstag bei einem Besuch in Peking.