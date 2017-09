USA schicken Bomber über Gewässer östlich von Nordkorea

Kriegerische Töne von Trump vor den Vereinten Nationen - © APA (AFP/Archiv)

Im Konflikt um das nordkoreanische Atomwaffen- Programm haben die USA am Samstag mehrere B-1B-Bomber aus Guam und Kampfjets in den internationalen Luftraum östlich von Nordkorea geschickt. Es sei das erste Mal in diesem Jahrhundert, dass amerikanische Kampfflugzeuge oder Bomber so weit nördlich der entmilitarisierten Zone vor der nordkoreanischen Küste geflogen seien, teilte das Pentagon mit.