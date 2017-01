USA: Russland versuchte Wahlbeeinflussung in vielen Ländern

Clapper vermutet mehrere Beeinflussungsversuche aus Russland - © APA (AFP/Getty)

Russland hat nach Einschätzung der US-Geheimdienste in zahlreichen Ländern versucht, Wahlen in seinem Sinne zu beeinflussen. US-Geheimdienstchef James Clapper sagte am Dienstag vor dem Geheimdienstausschuss des Senats, in mindestens “ein paar Dutzend” Ländern habe es russische Versuche gegeben, Einfluss auf Wahlen zu nehmen. Nähere Angaben machte er nicht.