USA organisierten geheimen Friedensgipfel für Nahost

Nach einem Bericht der israelischen Tageszeitung “Haaretz” trafen sich die führenden Politiker der Region auf Initiative des damaligen US-Außenministers John Kerry im vergangenen Februar zu einem Geheim-Gipfel im jordanischen Akaba.

Arabische Staaten eingebunden

An dem Treffen hätten neben Kerry der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu, Jordaniens König Abdullah und der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sissi teilgenommen. Auch andere arabische Staaten seien in die Initiative eingebunden gewesen, berichtete die Zeitung. Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas sei von Kerry beständig über den Gesprächsstand auf dem Laufenden gehalten worden.

Die Friedensinitiative sei schließlich gescheitert, weil Netanyahu seine anfängliche Unterstützung mit dem Hinweis zurückgezogen habe, dafür keine Mehrheit in seiner konservativen Koalition zu bekommen, berichtete “Haaretz” unter Berufung auf ranghohe Mitarbeiter der Regierung von Ex-US-Präsident Barack Obama. Netanyahu bestätigte nach Angaben eines Teilnehmers in der wöchentlichen Kabinettssitzung am Sonntag seine Teilnahme an dem Treffen und reklamierte sogar die Initiative dazu für sich.

Abbruch wegen Siedlungsbau

Die letzten offiziellen Friedensverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern waren 2014 gescheitert. Gründe dafür waren aus israelischer Sicht die Weigerung der Palästinenser, Israel als jüdischen Staat anzuerkennen. Die Palästinenser begründeten den Abbruch der Verhandlungen damals mit dem anhaltenden israelischen Siedlungsbau.

Dennoch bleibt auch nach dem Regierungswechsel in den USA ein regionaler Lösungsansatz im Gespräch. Netanyahu und US-Präsident Donald Trump hatten bei ihrem ersten Treffen vergangene Woche betont, für eine Lösung des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern müsse es einen “breiten regionalen Ansatz” geben. Trump hatte angedeutet, dass es entsprechende Bemühungen der neuen US-Regierung gebe.

Auch die arabischen Staaten, die bereits zu Beginn der 2000er-Jahre eine regionale Friedensinitiative unterbreitet hatten, scheinen offen für eine Neuauflage zu sein. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz sagte der saudische Außenminister Adel Al-Jubeir, im Nahost-Konflikt sei Bewegung möglich: “Mein Land steht mit anderen arabischen Ländern bereit, daran zu arbeiten und zu sehen, wie wir das befördern können.”

Einstaatenlösung möglich

Zuletzt hatten sich die Aussichten für eine Annäherung zwischen Israel und den Palästinensern verdüstert, nachdem US-Präsident Donald Trump vom bisherigen Prinzip abgewichen war, nur eine Zweistaaten-Lösung könne einen Frieden zwischen beiden Konfliktparteien bringen. Es könne eine Zweistaaten-Lösung geben, aber auch eine Einstaatenlösung sei möglich, wenn beide Parteien das bevorzugten, hatte Trump erklärt. Dies war allgemein als Abkehr von der Idee verstanden worden, dass es neben Israel als jüdischem Staat künftig auch einen eigenen Staat für die Palästinenser im dem seit 1967 von Israel besetztem Gebiet geben soll.

Die neue UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley, hatte allerdings am Donnerstag erklärt, die USA setzten weiter auf eine Zweistaaten-Lösung. Auch der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman beteuerte auf der Sicherheitskonferenz: “Das Endspiel ist zweifellos eine Zweistaaten-Lösung.”

