USA-Nordkorea-Konflikt kostet Anleger viel Geld

Trump und Nordkorea beschäftigen Anleger - © APA (AFP)

An Europas Börsen geht die Sorge vor einem bewaffneten Konflikt zwischen den USA und Nordkorea unter den Anlegern weiter um. Der Dax rutschte am Freitag zeitweise und erstmals seit vier Monaten unter die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten. Gleichzeitig flüchteten Investoren in “sichere Häfen” wie Bundesanleihen und Gold.