USA laut Trump-Berater Bannon mit China im Wirtschaftskrieg

Die USA könnten nach Einschätzung des Chefstrategen von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, ihren Titel als weltgrößte Volkswirtschaft an China verlieren. “Wir sind im Wirtschaftskrieg mit China”, sagte Bannon dem Politikmagazin “The American Prospect” in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview.