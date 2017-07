USA kritisieren türkische Pläne zum Kauf russischer Raketen

“Grundsätzlich ist es gut, wenn die Verbündeten Ausrüstung kaufen, die kompatibel ist”, sagte Davis. Die USA erwarteten von ihren NATO-Partnern, dass diese in Ausrüstung investierten, die auch eine Investition in die Allianz bedeute.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist mit der Führung in Moskau in Gesprächen über den Erwerb des russischen S-400-Raketenabwehrsystems. Türkische Medien berichteten in den vergangenen Tagen, das Rüstungsgeschäft werde zum Abschluss gebracht.

Die Beziehungen zwischen der Türkei und Russland waren im Jahr 2015 auf einem Tiefpunkt, nachdem die türkischen Streitkräfte ein russisches Kampfflugzeug an der syrischen Grenze abgeschossen hatten. Der Rüstungsdeal würde die inzwischen erfolgte Wiederannäherung der beiden Mächte bestätigen.

(APA/ag.)