USA halten sich vorerst weiter an Atom-Abkommen mit dem Iran

Trump warf dem Iran zuletzt Verletzung des "Geistes des Abkommens" vor

Die USA lassen ihre nach dem Atom-Abkommen mit dem Iran aufgehobenen Wirtschaftssanktionen vorerst weiterhin außer Kraft. Dabei handle es sich aber um eine lediglich vorläufige Entscheidung, sagte am Donnerstag ein Regierungsmitarbeiter in Washington. US-Präsident Donald Trump warf dem Iran vor, “den Geist des Abkommens verletzt zu haben”. Er stellte für Oktober eine Entscheidung in Aussicht.