USA gewinnt zum sechsten Mal den Gold-Cup

Die USA haben am Mittwoch (Ortszeit) zum sechsten Mal den Gold Cup gewonnen. Im Endspiel des Kontinental-Turniers der CONCACAF-Zone (Nord- und Mittelamerika sowie Karibik) setzten sich die Gastgeber in Santa Clara (Kalifornien) mit 2:1 gegen Jamaika durch. Umjubelter Siegestorschütze in Santa Clara war Jordan Morris in der 88. Minute.