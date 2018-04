USA gehen im Streit mit Russland nun gegen Oligarchen vor

Die USA dürfte verstärkt gegen einzelne russische Oligarchen vorgehen. Noch diese Woche sollen Sanktionen gegen einige von ihnen verkündet werden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Dazu sollen auch Menschen mit Naheverhältnis zum russischen Präsidenten Wladimir Putin gehören. Das Präsidialamt und das Finanzministerium lehnten eine Stellungnahme ab.

Der Nachrichtensender CNN wiederum berichtete, dass Sonderermittler Robert Mueller zumindest drei Oligarchen bei ihrer Einreise in die USA befragt und ihre Telefone durchsuchen habe lassen. Basis für Maßnahmen gegen Oligarchen sei das “Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act” (CAATSA), das als Reaktion auf die Annexion der Krim 2014 und den Vorwurf der Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 verabschiedet wurde.