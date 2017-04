USA gedenken Holocaust-Opfern – Auszeichnung für Merkel

Auch Parlamentarier und US-Veteranen, die an der Befreiung von Konzentrationslagern beteiligt waren, hörten Trumps Worte. Zuvor war der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel in Washington der Elie-Wiesel-Preis 2017 des US Holocaust Museums verliehen worden – die höchste Auszeichnung dieser Einrichtung. Die Kanzlerin bedankte sich per Videobotschaft für die ihr zuteilgewordene Ehre. Elie Wiesel sei ein eindringlicher Mahner gegen das Vergessen gewesen, sagte Merkel in ihrer Dankesrede.

“Nur im Bewusstsein der immerwährenden Verantwortung Deutschlands für den Zivilisationsbruch der Shoah kann eine gute Zukunft gestaltet werden”, betonte Merkel. Der Preis war 2011 ins Leben gerufen worden. Er ist nach dem Schriftsteller und Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel benannt. In den Preis eingraviert ist ein Satz aus seiner Nobel-Rede: “Ein anständiger Mensch kann einen Unterschied machen.” Wiesel starb 2016 im Alter von 87 Jahren.

In Berlin gedachte auch Ivanka Trump der Opfer der Nazi-Verbrechen. Die 2009 zum jüdischen Glauben konvertierte Präsidententochter besuche das Holocaust-Mahnmal nahe des Brandenburger Tors. Es erinnert an die sechs Millionen Juden, die von den Nationalsozialisten ermordet worden waren.

(APA/dpa)