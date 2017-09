USA führen nach Tag eins im Presidents Cup

Golfen vis-a-vist von der Freiheitsstatue - © APA (AFP/Getty)

Die Golfer der USA um den frischgebackenen FedEx-Cup-Champion Justin Thomas sind erfolgreich in den diesjährigen Presidents Cup gestartet. Nach dem ersten Tag des Teamwettbewerbs in Jersey City im US-Staat New Jersey zwischen den Vereinigten Staaten und einer Weltauswahl ohne Europa führt der Titelverteidiger mit 3,5 zu 1,5.