USA fordern UN-Maßnahmen gegen Iran

Die US-Regierung fordert die Vereinten Nationen zu Schritten gegen den Iran wegen des Vorwurfs von Waffenlieferungen auf. Die Islamische Republik habe Raketen an die Houthi-Rebellen im Jemen geliefert und damit gegen zwei Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates verstoßen, hieß es zur Begründung.

“Wir ermuntern die Vereinten Nationen und die internationalen Partner, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um das iranische Regime für diese Verletzungen zur Verantwortung zu ziehen”, sagte die US-amerikanische UNO-Botschafterin Nikki Haley am Dienstagabend in New York. Der UNO-Botschafter Saudi-Arabiens, Abdallah Al-Mouallimi, schloss sich dieser Aufforderung an.