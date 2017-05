USA fast schon im WM-Viertelfinale – Auch Finnen siegen

Die Amerikaner drehten die hitzige Partie - © APA (AFP)

Die USA stehen bei der Eishockey-WM so gut wie sicher im Viertelfinale. Am Samstag bezwang das US-Team Lettland in Köln 5:3 (0:1,3:2,2:0). Mit nun zwölf Punkten sind die USA in Gruppe A bei zwei noch ausstehenden Spielen kaum noch von einem der ersten vier Plätze zu verdrängen. In Gruppe B gelang Finnland mit einem 3:2 (0:1,2:0,0:1,1:0) nach Verlängerung gegen Norwegen ein wichtiger Sieg.