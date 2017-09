USA drängen Taliban zu Verhandlungen

Mattis (r.) weilt in Anfghanistan - © APA (AFP)

US-Verteidigungsminister Jim Mattis hat die Taliban in Afghanistan dazu gedrängt, den Verhandlungsweg zur Lösung des Konflikts in dem Land einzuschlagen. Die Islamisten müssten begreifen, dass sie die Regierung nicht stürzen könnten, sagte Mattis bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und dem afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani in Kabul.