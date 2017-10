USA demonstrieren militärische Stärke vor Nordkoreas Küste

Größtes US-Kriegsschiff bei der Übung - © APA (AFP)

Die USA lassen mit einem Manöver vor der nordkoreanischen Küste militärisch ihre Muskeln spielen. In den Gewässern kreuzte am Donnerstag der US-Flugzeugträger “Ronald Reagan” – das größte amerikanische Kriegsschiff in Asien. An der Übung, an der sich auch die südkoreanische Marine beteiligt, nehmen mehr als 40 Kriegsschiffe teil.