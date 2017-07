USA bieten Moskau mögliche Kooperation im Syrien-Konflikt an

In der Mitteilung formulierte Außenminister Rex Tillerson die Bedingung, dass Russland “den weiteren Einsatz jeglicher Chemiewaffen” durch die syrischen Regierungstruppen unterbinden müsse. Außerdem habe Russland als Schutzmacht der Führung in Damaskus sicherzustellen, dass keine Konfliktpartei in Syrien “illegitimerweise Gebiete zurückerobert oder besetzt, die der Kontrolle des IS oder anderer terroristischer Gruppen entrissen worden sind”.

Der Bürgerkrieg in Syrien hält seit rund sechs Jahren an. Mehr als 400.000 Menschen wurden in dem Konflikt getötet, Millionen vertrieben.

(APA/dpa)