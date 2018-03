USA begrüßen überarbeitetes Freihandelsabkommen mit Südkorea

Die USA haben das überarbeitete Freihandelsabkommen mit Südkorea als "historisch" begrüßt. Nach "intensiven Diskussionen" hätten beide Seiten eine Grundsatzeinigung über das neue Korus-Abkommen erzielt, teilten ranghohe Vertreter des Weißen Hauses am Dienstagabend (Ortszeit) in Washington mit.

Um das Korus-Abkommen aus dem Jahr 2012 zu retten, stimmte die Regierung in Seoul einer Verringerung der jährlichen Stahlexporte in die USA auf 2,68 Millionen Tonnen zu – 70 Prozent der durchschnittlichen jährlichen Ausfuhren in den vergangenen drei Jahren. Für diese Menge werden künftig nicht die neuen US-Zölle in Höhe von 25 Prozent fällig – für Stahl-Exporte, die darüber hinausgehen, allerdings schon.