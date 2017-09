USA: Alle fünf Tage eine Klimakatastrophe

Die USA hat die meisten Klimakatastrophen weltweit. - © APA

Die USA haben seit 1995 nach UN-Angaben weltweit die meisten klimabezogenen Katastrophen erlebt. Seitdem habe es in den Vereinigten Staaten mehr als 1.600 solcher Ereignisse gegeben, sagte UN-Generalsekretär António Guterres bei Eröffnung der einwöchigen Generaldebatte in New York am Dienstag.