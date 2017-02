US-Wirtschaftsprofessor sieht EU als neue Sowjetunion

Parteiübergreifend fordern Europaparlamentarier bereits, ihm die Akkreditierung zu verweigern. Theodore Roosevelt Malloch sieht sich seit Wochen als gesetzter Kandidat für den Botschafterposten. Warum ausgerechnet er als ausgewiesener Brüssel-Kritiker diesen Job übernehmen solle, wurde der 64-Jährige vergangene Woche im BBC-Fernsehen gefragt: Auf einem Diplomatenposten bei der UNO habe er bereits dazu beigetragen, die Sowjetunion zum Zusammenbruch zu führen, antwortete Malloch verschmitzt. “Vielleicht gibt es jetzt eine andere Union, die etwas Zähmung braucht.”

Reichlich Erfahrung auf internationalem Parkett

Tags zuvor hatte er bereits dem Euro in den kommenden 18 Monaten den Zusammenbruch prophezeit und das seit Jahren verhandelte Freihandelsabkommen TTIP mit den USA für “tot” erklärt. “Absurd” ist für den Brexit-Unterstützer die Brüsseler Position, dass Großbritannien bis zum Ende seiner Mitgliedschaft in zwei Jahren kein Freihandelsabkommen mit den USA aushandeln darf. Dann würden eben “alle möglichen Dinge hinter verschlossenen Türen” passieren, kündigte Malloch an.

An Erfahrung auf internationalem Parkett mangelt es Malloch keineswegs, er ist dort seit Jahrzehnten unterwegs. Er kann auf Stationen beim “Aspen Institute” und im Vorstand des Weltwirtschaftsforums von Davos verweisen, war Professor an den Universitäten Yale und Oxford und verdingt sich seit Anfang der 1990er-Jahre als Firmenberater.

“Globaler Sherpa”

Besonders stolz ist er auf die Organisation des Weltkongresses für wirtschaftliche Entwicklung in Washington 1992, dessen Präsident er war. Die britische Ex-Premierministerin Margaret Thatcher habe ihn damals einen “globalen Sherpa” genannt, schreibt Malloch auf seiner Website und stellt sich damit auf eine Stufe mit den Spitzenberatern von Staats- und Regierungschefs, die internationale Gipfel vorbereiten.

Was den Organisator internationaler Zusammentreffen genau zum Trump-Fan machte, ist unklar. Schon im Mai 2016 hielt er jedenfalls auf dem rechtsgerichteten Internetportal Breitbart ein flammendes Plädoyer für den Bau von Trumps Mauer zu Mexiko.

Mit dem Job in Brüssel würde Malloch nicht das erste Mal für die US-Regierung arbeiten. Nach dem Studium der politischen Ökonomie an den Universitäten im schottischen Aberdeen und im kanadischen Toronto war er mehrere Jahre als Volkswirt im US-Außenministerium tätig.

Den UN-Posten, auf den sich Malloch im EU-Sowjetunion-Vergleich bezieht, hatte er von 1988 bis 1991 in Genf inne. Er war damals Stellvertreter des Leiters der Wirtschaftskommission für Europa (UNECE), die sich für Wirtschaftsförderung einsetzt. Inwieweit er bei dieser eher unbedeutenden UN-Institution den Zusammenbruch der Sowjetunion mitverursacht haben soll, verriet Malloch bisher nicht.

Europapolitiker in heller Aufregung

Auch wenn es bisher keine offizielle Bestätigung für Mallochs Ernennung gibt, sind langjährige Europapolitiker in heller Aufregung. So einen “Quertreiber” wolle die EU nicht, schimpfte am Montag der SPD-Europaabgeordnete Jo Leinen und forderte, Malloch die Akkreditierung als Botschafter zu verweigern. Es folgten ähnliche Äußerungen des Vorsitzenden der konservativen EVP-Fraktion, Manfred Weber (CSU) und des liberale Parlamentsvizepräsidenten Alexander Graf Lambsdorff (FDP).

Möglich ist die Akkreditierungsverweigerung – jeder der 28 Mitgliedstaaten hat de facto ein Veto. Diplomatisch wäre das aber ein kaum zu heilender Affront gegen den neuen US-Präsidenten. Mancher bei der EU hofft deshalb noch, dass Malloch etwas voreilig davon ausgeht, dass er Trumps Statthalter in Brüssel wird. “Vielleicht will hier nur einer seinen Marktwert testen”, mutmaßt ein Europa-Abgeordneter.

